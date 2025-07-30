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Россиянин поймал собаку в капкан, расправился с ней и получил штраф в 40 тысяч

Суд оштрафовал охотника, который расправился с собакой и протащил ее за машиной
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Depositphotos

В Подмосковье оштрафовали охотника, который поставил капкан на собаку и выстрелил в нее из ружья. Об этом стало известно mk.ru.

Осенью прошлого года мужчина расправился с породистой собакой по кличке Ева. Инцидент произошел в коттеджном поселке в деревне Пустые Меленки. 27 октября местный житель поймал животное и показательно проволок на веревке за своей машиной по всему поселку. Сосед остановил охотника с 50-летним стажем и потребовал у него объяснений.

Тогда мужчина заявил, что Ева якобы съела его кур и гоняла по лесу кабанов. Жители поселка знали собаку как спокойную и дружелюбную, поэтому не поверили бывшему охотоведу, который всегда отличался агрессивным и неадекватным поведением. По словам местных, мужчина уже не раз расставлял капканы в местах, где гуляют люди, и демонстрировал оружие, а в 2002 году даже расправился с питомцем одной из сельчанок.

Живодера отдали под суд за жестокое обращение с животным, но он так и не признал своей вины. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей.

Ранее водитель Lexus специально зажевал колесами собаку и попал на видео в Приморье.

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