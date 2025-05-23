На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Супруги держались за руки во время торнадо, а ветер силой их разделил и лишил конечностей

В США супруги держались за руки во время торнадо, а ветер лишил конечностей
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/Gofundme

В Кентукки (США) супружеская пара серьезно пострадала после того, как попала в разрушительное торнадо. Об этом сообщает The New York Post.

Инцидент произошел 16 мая в округе Лорел. Пожилая пара, Пол и Гейл Клан, пыталась укрыться от смерча, который развил скорость ветра до 270 км/ч и сравнял с землей целые города. Когда супруги поняли, что спрятаться от торнадо не удастся, они закрылись в спальне и сидели в обнимку. Когда ветер начал крушить все вокруг, они взялись за руки и держались, пока потоки воздуха насильно не разделили их.

После этого обоих супругов нашли под обломками дома. И Пол, и Гейл остались без одной руки, которую оторвало ураганным ветром. Их госпитализировали. Мужчина уже пришел в себя, но из-за деменции не понимает, что с ним произошло. Его супругу из-за множественных повреждений врачи ввели в искусственную кому.

Родственники Пола привезли мужчине в больницу 12-летнюю собаку, принадлежавшую паре, которая чудесным образом спаслась, убежав из дома перед стихийным бедствием.

Ранее в США пропавшую во время торнадо черепаху нашли спустя несколько недель на соседнем участке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами