Супруги держались за руки во время торнадо, а ветер силой их разделил и лишил конечностей

В США супруги держались за руки во время торнадо, а ветер лишил конечностей

В Кентукки (США) супружеская пара серьезно пострадала после того, как попала в разрушительное торнадо. Об этом сообщает The New York Post.

Инцидент произошел 16 мая в округе Лорел. Пожилая пара, Пол и Гейл Клан, пыталась укрыться от смерча, который развил скорость ветра до 270 км/ч и сравнял с землей целые города. Когда супруги поняли, что спрятаться от торнадо не удастся, они закрылись в спальне и сидели в обнимку. Когда ветер начал крушить все вокруг, они взялись за руки и держались, пока потоки воздуха насильно не разделили их.

После этого обоих супругов нашли под обломками дома. И Пол, и Гейл остались без одной руки, которую оторвало ураганным ветром. Их госпитализировали. Мужчина уже пришел в себя, но из-за деменции не понимает, что с ним произошло. Его супругу из-за множественных повреждений врачи ввели в искусственную кому.

Родственники Пола привезли мужчине в больницу 12-летнюю собаку, принадлежавшую паре, которая чудесным образом спаслась, убежав из дома перед стихийным бедствием.

Ранее в США пропавшую во время торнадо черепаху нашли спустя несколько недель на соседнем участке.