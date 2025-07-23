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Россиян предупредили о штрафах, грозящих ведущим стройку на даче

Юрист Скрябина: за привлечение мигрантов без патента к ремонту грозит штраф
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Сергей Аверин/РИА Новости

Привлечение мигрантов без патента к ремонту на даче грозит штрафом в размере 5 тыс. рублей. Об этом рассказала РИА Новости юристка «Легес Бюро» Наталия Скрябина.

Штрафы грозят также за найм иностранцев без разрешения на работу и прибегание к услугам мигрантов с патентом, выданным на работу в другом регионе. Проверить эти документы можно на сайте Главного управления по вопросам миграции МВД.

«Если говорить о порче общего имущества в населенном пункте, к примеру, дорог тяжелой техникой, то действия влекут штраф в размере от 300 до 500 рублей», — рассказала Скрябина.

Также штрафы грозят за за сброс в водоемы строительных отходов и мытье транспорта, а также за складирование на даче строительного мусора и загрязнение земли пестицидами, агрохимикатами и иными опасными веществами и отходами.

До этого Госдума освободила мигрантов, работающих в России по квоте, от экзамена по русскому языку. Авторы закона подчеркивают, что такая мера позволит сократить издержки времени на привлечение необходимых кадровых ресурсов за счет иностранцев.

Ранее в Самаре автомойщик зарегистрировал в своей квартире 95 мигрантов.

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