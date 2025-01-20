В Тольятти собаку покалечили и выбросили в мусоропровод

В Тольятти мужчина нашел покалеченную собаку в мусоропроводе. На пост его супруги в соцсетях обращает внимание kp.ru.

Горожанин заметил избитую собаку, когда выкидывал мусор, и сразу понял, что животное долго избивали. По всей видимости, затем хозяева-живодеры решили избавиться от раненого питомца. Его уже госпитализировали в ветеринарную клинику, но пока специалисты не дают никаких прогнозов относительно судьбы животного.

В ГУ МВД России по Самарской области сообщили, что уже начали проверку по сообщению местной жительницы. Виновных могут привлечь к ответственности за жестокое обращение с животным. Бывших владельцев пса ищут.

В декабре уфимец избил щенка добермана и попросил усыпить его. Пес по кличке не мог стоять на лапах, но в клинике отказались от пожелания хозяина. Специалисты осмотрели животное и выявили поперечный перелом позвонка и гематому на голове. Они оказали собаке помощь и стали искать ей новый дом.

Ранее полиция задержала жителя Мытищ, несколько километров тащившего собак на веревке за машиной.