Петербургский водитель мусоровоза спас новорожденного щенка, найденного в отходах

В Петербурге во время выгрузки отходов спасли новорожденного щенка, которого выбросили в мусор. Об этом сообщает Telegram-канал «Спецы по отходам».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел возле дома №122 по проспекту Ветеранов. Во время выгрузки одного из контейнеров с отходами водитель мусоровоза заметил новорожденного щенка и вытащил его оттуда. Мужчина назвал тех, кто выбросил животное в помойку, извергами.

Щенка отогрели в кабине мусоровоза, сейчас он вместе с водителем заканчивает смену. Теперь животному ищут ответственного и любящего хозяина.

До этого четверых котят, прижавшихся друг к другу, нашли в кузове мусоровоза в Петербурге. Водитель заметил среди отходов шевелящиеся комочки шерсти. Их спасли и также стали подыскивать им новых хозяев, а до того момента поместили в приют.

Ранее котенок попал в кузов мусоровоза и оказался в московском сортировочном комплексе.