Россиянка отправила откровенные фото знакомой ее родственникам и стала фигуранткой дела

Жительница Ростова разослала откровенные фото знакомой ее родственникам
alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

В Ростове Великом правоохранительные органы возбудили против местной 54-летней жительницы уголовное дело по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни» УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ярославской области.

По версии следствия, подозреваемая без согласия знакомой через мессенджеры отправила фотографии интимного содержания, которые были в ее распоряжении, семье и друзьям женщины.

Правоохранители не раскрыли мотивы подозреваемой. В ведомстве напомнили, что сбор, хранение и распространение информации о жизни другого человека без его согласия преследуется по закону.

До этого аналогичный случай произошел в Барнауле: там 31-летний мужчина решил отомстить не приятному ему коллеге и сделал в компании рассылку с его откровенным снимком.

Ранее сообщалось, что неизвестные выманили приватные снимки у 10-летней девочки из Петербурга.

