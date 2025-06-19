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Неизвестные выманили приватные снимки у 10-летней девочки из Петербурга

В Петербурге 10-летняя девочка отправила интимные фото незнакомцу
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MillaF/Shutterstock/FOTODOM

Неизвестный заставил 10-летнюю девочку из Санкт-Петербурга отправить ему приватные снимки, сообщает «Конкретно.ру».

Недавно в полицию обратилась 44-летняя мать школьницы и подала заявление на злоумышленника, развращавшего ее ребенка. Женщина узнала о случившемся, когда решила проверить телефон своей маленькой дочери.

Оказалось, что с 9 по 13 июня та переписывалась с незнакомцем. В ходе общения он уговорил девочку отправить ему свои интимные фото и видео.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, им будет заниматься СК.

До этого в Нижнем Новгороде мужчина мастурбировал в толпе на забеге на глазах у детей. Извращенец пришел на забег, пробрался в толпу и начал тереться об одну из зрительниц. Его жертвой стала женщина в голубых лосинах. Свои действия мужчина снимал на видео, а потом попытался найти потерпевшую через соцсети. Как рассказали очевидцы, на забеге было много семей с детьми, и извращенец приставал к женщине у всех на глазах.

Ранее москвичка поймала мужчину за съемкой в женском туалете столичного ТЦ.

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