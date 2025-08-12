Российская гостиница отказала в заселении участнику СВО и его жене

В Липецке гостиница отказала в заселении участнику СВО с супругой

В Липецке произошел скандал на фоне отказа местной гостиницы «Комфорт» заселять участника СВО вместе с его женой по удостоверению офицера. Об этом сообщили «Новости Липецка».

Отмечается, что заселению препятствовал администратор отеля, который не хотел принимать документ военнослужащего вместо паспорта, несмотря на то, что законодательство предусматривает такую возможность.

В ситуацию вмешалось руководство гостиницы, которое извинилось за поведение сотрудницы и пообещалось вернуть военнослужащему стоимость проживания, которая была оплачена заранее.

До этого сообщалось об инциденте в Новосибирске, где приезжий избил участника СВО металлической трубой. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления предоставить доклад о ходе расследования случившегося.

Ранее в Иркутске суд арестовал россиянку за обман о поиске пропавших без вести людей в зоне СВО.