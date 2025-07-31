В Новосибирске приезжий избил участника СВО металлической трубой во время ссоры

В Новосибирске мужчину заподозрили в избиении участника СВО металлической трубой

В Новосибирске приезжего заподозрили в избиении бойца СВО трубой во время конфликта. Об этом сообщает СКР.

Предварительно, между приезжим и участником СВО возник конфликт, который перерос в потасовку. Причины ссоры между мужчинами не уточняются. В результате военного избили металлической трубой — информации о его состоянии не поступало.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления предоставить доклад о ходе расследования случившегося.

До этого в Петербурге толпа избила молодого участника СВО около магазина. К моменту прибытия наряда неизвестные успели скрыться, а потерпевшего забрала скорая помощь.

Ранее байкеры напали на участника СВО, приехавшего в отпуск в Волгоград.