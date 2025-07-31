На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Новосибирске приезжий избил участника СВО металлической трубой во время ссоры

В Новосибирске мужчину заподозрили в избиении участника СВО металлической трубой
close
Depositphotos

В Новосибирске приезжего заподозрили в избиении бойца СВО трубой во время конфликта. Об этом сообщает СКР.

Предварительно, между приезжим и участником СВО возник конфликт, который перерос в потасовку. Причины ссоры между мужчинами не уточняются. В результате военного избили металлической трубой — информации о его состоянии не поступало.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления предоставить доклад о ходе расследования случившегося.

До этого в Петербурге толпа избила молодого участника СВО около магазина. К моменту прибытия наряда неизвестные успели скрыться, а потерпевшего забрала скорая помощь.

Ранее байкеры напали на участника СВО, приехавшего в отпуск в Волгоград.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами