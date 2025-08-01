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Суд арестовал россиянку за обман о поиске пропавших без вести людей в зоне СВО

Суд в Иркутске заключил под стражу женщину за обман о поиске людей в зоне СВО
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Свердловский районный суд Иркутска отправил в СИЗО местную жительницу по делу о мошенничестве, связанному с поиском пропавших без вести людей в зоне проведения СВО. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба судов Иркутской области.

«Судом обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 21 сентября 2025 года включительно», — говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемая писала в Telegram, что у нее якобы есть знакомый, который помогает искать участников СВО, пропавших при выполнении боевых задач, за вознаграждение. Таким образом она обманула несколько человек, чьи сыновья находятся в зоне спецоперации, и суммарно получила свыше 900 тысяч рублей.

На женщину завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

До этого сообщалось, что в Брянской области суд приговорил бывшего депутата Владимира Реука к восьми годам колонии по делу о мошенничестве с деньгами участников специальной военной операции.

По данным следствия, Реук злоупотребил своим положением выборного должностного лица и репутацией благотворителя, чтобы обманным путем присваивать средства солдат.

Ранее в Волгоградской области женщину обязали выплатить штраф за оскорбление родителей военного.

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