В Оренбуржье и Удмуртии задержали подростков, подозреваемых в диверсиях по заданию Украины

В Оренбургской области и Удмуртии задержали четверых подростков по подозрению в поджогах железнодорожного оборудования. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

По версии следствия, они действовали по указанию представителей украинских спецслужб и получали за это вознаграждение.

Установлено, что трое подростков из Оренбурга в мае 2025 года совершили поджог с использованием горючих материалов. Еще один — 17-летний житель Ижевска — совершил аналогичное преступление в июне на железной дороге в Удмуртии. Все они были задержаны вскоре после происшествий сотрудниками ФСБ.

По данным СК, связь с кураторами велась через популярный мессенджер. Следователи провели обыски, допросы и назначили экспертизы. В отношении трех фигурантов уже возбудили уголовное дело по статье о теракте, совершенном группой лиц.

Накануне сообщалось, что на Камчатке сотрудники ФСБ задержали местного жителя, подозреваемого в установлении конфиденциального сотрудничества со Службой безопасности Украины. Мужчина, выполняя задание куратора из СБУ, собрал и отправил на Украину информацию о расположении объектов энергетики и средств противовоздушной обороны российской армии в Краснодарском крае. Для этого подозреваемый специально выезжал с Камчатки на Кубань.

Ранее российские силовики рассказали о наказаниях для вербуемых Украиной через мессенджеры.