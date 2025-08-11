На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме ответили, кто из россиян может досрочно выйти на пенсию

Депутат Бессараб: многодетные россиянки могут досрочно выйти на пенсию
Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Право уйти на досрочную пенсию в России есть у многодетных женщин и работников с большим трудовым стажем. Об этом «Москве 24» рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Так, матери, родившие троих детей и воспитавшие их минимум до восьми лет, могут выйти на пенсию на три года раньше установленного периода, четверых — на четыре года, пятерых и более — на десять. Однако депутат уточнила, что при этом они должны иметь страховой стаж не менее 15 лет и накопить 30 пенсионных баллов.

«Еще один случай: когда человеку до пенсии осталось меньше двух лет и он лишился работы по независящим от него обстоятельствам, например при сокращении. Если он встанет на учет в службе занятости и там ему не найдут другую работу, сможет досрочно выйти на пенсию», — сказала Бессараб.

Для этого им также нужно иметь определенный трудовой стаж — минимум 25 лет для мужчин и 20 для женщин. Сотрудники с большим трудовым стажем (для мужчин — минимум 42 года, для женщин — 37 лет) могут выйти на пенсию на два года раньше. Помимо этого, такое право есть у работников с вредными и опасными условиями труда, включая горнопроходчиков, членов экипажей воздушных судов, врачей-рентгенологов.

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин до этого говорил, что в сентябре три категории пенсионеров получат увеличенные пенсионные выплаты. Так, пенсионеры, отметившие 80-летие в августе, начнут получать удвоенную фиксированную часть страховой пенсии — 17 815 рублей 40 копеек без учета доплат и коэффициентов.

Ранее депутат Госдумы назвал средний размер пенсии в России.

