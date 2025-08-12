На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, почему в Кемерово началась ранняя осень

Специалист Вронская: ранняя осень в Кемерово началась из-за смены дневного света
Илья Питалев/РИА Новости

Ранняя осень, которая наступила в Кемерове в августе, является вариантом нормы. Об этом Сiбдепо рассказала ведущий научный сотрудник Кузбасского ботанического сада Оксана Вронская.

По ее словам, смена окраски листьев с зеленого на желтый началась из-за гидротермологических условий. Она пояснила, что на фоне длительных низких температур, которые по ночам опускались до +8°C, в листьях начал разрушаться хлорофилл. Кроме того, на изменения повлиял фотопериодизм — смена дневного света.

«День становится короче, растение понимает, что скоро зима и нужно готовиться к изменениям погоды», — добавила Вронская.

При этом в ЦГМС Кемерова сообщили, что после 12 августа температура воздуха в Кузбассе начнет подниматься. Однако обратного озеленения деревьев после потепления в этом году ждать не стоит.

Эксперт по климату фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин до этого говорил, что за последние полвека осень в центре европейской части России потеплела сильнее других времен года. По его словам, за 50 лет осень в европейской части РФ потеплела примерно на 3°C, весна — на 2°C, лето — на 2,5°C. Он отметил, что все замечают сдвиг сезонов: осень все чаще затягивается в зиму.

