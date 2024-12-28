Россиян предупредили о подорожании медобследований в 2025 году

Экономист Балынин: чекапы в России подорожают на 10% в 2025 году

Чекапы в России подорожают на 10–15% в 2025 году. Такой прогноз «Газете.Ru» дал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В настоящее время есть разные программы чекапов в рамках проверки своего здоровья. Базовые программы с минимальным набором вырастут, по моим оценкам, на 10%. В свою очередь, расширенные (комплексные) программы могут увеличиться на 15%. Покупка «пакетных» предложений дешевле приобретения по частям. Поэтому целесообразно ответственно подойти к выбору такого «пакета». Они бывают разные: подготовлены исходя из пола, возраста, проверки состояния отдельных органов», — отметил Балынин.

Он напомнил, что один раз в три года каждый гражданин бесплатно может пройти диспансеризацию в поликлинике, к которой прикреплен.

При этом ежегодно есть право пройти профилактический медицинский осмотр, добавил Балынин.

По данным Findhospital.com, базовые программы чекапа для проверки здоровья стоят от 10–15 тыс. рублей, расширенные — до 100 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что платная медицина станет дороже в 2025 году.