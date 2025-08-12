На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд отменил освобождение экс-главы Татфондбанка

ИА «Татар-информ»

Верховный суд Татарстана отменил решение суда первой инстанции об освобождении бывшего главы Татфондбанка Роберта Мусина от отбывания наказания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

11 июня Вахитовский районный суд Казани удовлетворил ходатайство экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина об освобождении наказания из-за болезни.

Собеседник агентства сообщил, что представление прокуратуры и жалоба представителя Мусина удовлетворены частично. Судебные материалы будут направлены в Вахитовский суд для нового рассмотрения в ином составе.

Мусин был приговорен к 12,5 года колонии за злоупотребления полномочиями. Его дважды судили за злоупотребление полномочиями, а именно — необоснованную выдачу кредитов и вывод залогов. Это привело к тому, что банк оказался в долгах и, как следствие, был признан банкротом. В 2021 году он был приговорен к 12 годам колонии общего режима. Позже наказание смягчили до 11 лет лишения свободы.

В конце 2024 года суд вынес новый приговор Мусину. В совокупности ему было назначено наказание в виде 12,5 года лишения свободы.

Ранее сотрудница банка украла у пожилых вкладчиков более 5,6 млн рублей.

