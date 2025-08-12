Подозреваемый в теракте против военного бежал от мобилизации с Украины

Мужчина, готовивший теракт в Подмосковье, бежал от мобилизации на Украине

Мужчина, который работал на Украины и намеревался совершить теракт в отношении высокопоставленного российского военного, уклоняясь от мобилизации на родине, приехал в Россию в 2023 году и получил гражданство. Об этом сообщает РИА Новости.

Он рассказал, что через знакомого познакомился с сотрудником сил специальных операций Украины. Тот предложил мужчине документы отсрочки от мобилизации в обмен на диверсионные действия на территории России.

Украинец должен был купить машины и компоненты для самодельной бомбы, а потому установить взрывное устройство в автомобиль. Все инструкции мужчина скидывал куратору в электронном виде.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, силовики задержали агента украинских специальных служб, гражданина РФ и Украины 1989 года рождения. Он пользовался псевдонимом «Ворон» и намеревался совершить теракт против высокопоставленного российского военного в Подмосковье.

