Россиян предупредили о повышенном риске пищевого отравления в жаркую погоду

Летом риск пищевых отравлений значительно возрастает — виной могут быть бактерии, токсины и вирусы. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

К примеру, токсин стафилококка может появиться в молочных продуктах, салатах, мороженом, если они находились хотя бы 30-40 минут при температуре выше 20-23°C, отметила специалист.

«Серьезную угрозу представляет ботулизм — пищевая токсикоинфекция, вызванная отравлением ботулотоксином. Он может быть в консервированных продуктах, которые не прошли достаточную термическую обработку. <...> Это могут быть мясные, рыбные, овощные и грибные консервы», — добавила Сережина.

Она посоветовала в теплое время года строго соблюдать гигиену, а также следовать температурному режиму, срокам хранения и правилам приготовления продуктов.

Врач-кардиолог Андрей Кондрахин до этого говорил, что чрезмерное употребление кофе и алкогольных напитков в жаркую погоду чревато обезвоживанием, которое приводит к сгущению крови и тромбообразованию.

