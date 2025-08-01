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В Уфе разыскивают сбежавшего осужденного

В Башкирии разыскивают мужчину, покинувшего колонию-поселение в Уфе
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Telegram-канал Ufa_rb | Новости. Уфа Башкортостан

В Уфе сотрудники правоохранительных органов разыскивают 49-летнего осужденного Собру Тургунбоева. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости. Уфа Башкортостан».

По данным канала, мужчина самовольно покинул участок колонии-поселения, расположенный в микрорайоне Шакша.

В колониях-поселениях осужденные за не тяжкие преступления отбывают наказание без охраны. Им разрешено свободно перемещаться внутри учреждения и выходить за его пределы — при наличии разрешения администрации — для работы или учебы в пределах муниципального образования. Осужденные могут носить гражданскую одежду, пользоваться личными деньгами и ценными вещами, а также без ограничений получать посылки и свидания.

Поиски беглеца продолжаются, граждан просят при наличии информации о его местонахождении обращаться по телефонам: 8 (347) 250-64-21, 8-917-35-37-733, 8-917-753-57-77.

В прошлом году шестеро заключенных сбежали из ИК-2 в Липецкой области. Злоумышленники вырыли тоннель общей протяженностью в 65 метров и покинули колонию. Все беглецы являются иностранцами, которые получили сроки за изнасилования и хранение наркотиков. Их всех в итоге поймали и к их имеющимся срокам суд добавил еще несколько лет за побег.

Ранее заключенный сбежал из тюрьмы, спрятавшись в сумке.

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