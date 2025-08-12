В России подскочил спрос на услуги нянь из Китая, обучающих детей языку

В России набирает обороты новый тренд в воспитании детей – состоятельные семьи нанимают нянь и гувернанток из Китая, чтобы их дети с раннего возраста изучали язык. Лучше всего начинать эту работу с малышами до шести лет – тогда они будут не только свободно говорить на одном из сложнейших языков, но и мыслить начнут по-другому, рассказали 360.ru представители сферы.

Интерес россиян к Китаю и желание выучить китайский язык объясняется тем, что экономика этой страны сегодня является одной из крупнейших в мире, пояснил руководитель международного агентства по подбору нянь English Nanny. Причем во взрослом возрасте учить китайский очень сложно, поэтому россияне видят в этом перспективу для своих детей, отметил он.

Легче всего учить иностранный язык в раннем детстве, согласилась гувернантка Синь Цюминь. Она отметила, что до шести лет воспитанники проявляют к иероглифам наибольший интерес, быстро учатся и запоминают, имеют хорошее воображение, важное для изучения китайского языка.

Что касается стоимости, то в среднем няня из Китая зарабатывает порядка 5 тыс. долларов в месяц, или около 400 тыс. рублей, сообщили в English Nanny. Интересно, что по-прежнему спросом пользуются и гувернантки из Британии – они получают около 530 тыс. рублей в месяц, в то время как зарплаты российских нянь, как правило, не превышают 200 тыс. рублей.

До этого китайский язык впервые вышел на вторую строчку по популярности среди направлений перевода видео нейросетями в «Яндекс Браузере», обогнав испанский. Аналитики «Яндекса» также отметили в целом усиление интереса к переводу видео с восточноазиатских языков. Общая доля китайского, японского и корейского языков в переводах, исключая английский, достигла 48,6%, что на 5,6 процентных пункта превышает показатель годичной давности.

Ранее российским туристам пригрозили депортацией из-за приветствия на китайском языке в Таиланде.