Россияне назвали главные причины своих проблем со здоровьем

Что мешает россиянам быть здоровыми? Каждый третий россиянин (33%) связывает плохое самочувствие с несоблюдением режима питания, отдыха и сна. 30% отмечают чрезмерную физическую и психологическую усталость, 26% — отсутствие физической активности, а 23% — низкое качество медицинского обслуживания. 21% респондентов считают, что их здоровью вредит плохая экологическая обстановка, 16% указывают на вредные привычки. 13% считают, что всему виной игнорирование профилактических осмотров, а еще 9% — недолеченные заболевания.

Это показало исследование SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Женщины чаще жалуются на усталость, плохую экологию и недостаток физической активности. Мужчины же чаще называют в топ-3 самых важных причин вредные привычки, а также отказ от профилактических осмотров и лечения болезней.

Среди россиян в возрасте от 45 лет больше тех, кто связывает проблемы со здоровьем с некачественными медицинскими услугами и вредными привычками.

Респонденты с доходом до 50 тыс. руб. чаще указывают на несоблюдение режима, тогда как те, кто зарабатывает от 50 тыс. до 100 тыс. руб., больше обеспокоены качеством медицинских услуг, экологической обстановкой и отсутствием регулярных медицинских обследований.

18% считают себя абсолютно здоровыми, причем мужчины чаще женщин (20% против 16% соответственно). Более оптимистично оценивают свое здоровье молодые россияне (23% среди тех, кому до 35 лет), больше таких и среди респондентов с заработком от 100 тыс. руб. (25%).

По сравнению с аналогичным исследованием, проведенным 17 лет назад, россияне стали чаще связывать плохое самочувствие с физической и психологической усталостью и качеством медицинского обслуживания, реже — с экологией и вредными привычками. Тех, кто отказывается от профилактических медосмотров и полноценного лечения заболеваний, стало меньше.

Ранее россиянам объяснили, как запланировать чекап и не пропустить онкологическое заболевание.