В Петербурге спрогнозировали новую волну тепла

В Санкт-Петербурге ожидается новая волна тепла. Об этом рассказал синоптик Александр Колесов, передает «Мойка78».

Он уточнил, что в первую половину недели с 11 августа ожидается около +20...+22°C, однако, во вторую — выше +24-26°C. Погода будет облачной, иногда будет показываться солнце. Осадки возможны, но в небольших количествах. При этом синоптик спрогнозировал завершение долгого периода с восточным ветром, теперь он будет дуть с запада.

«Погода, конечно, отличная, но дождей бы надо», — отметил Колесов.

Эксперт пояснил, что в городе очень сухо, из-за чего трава практически не растет. Кроме того, в сухих лесах мало грибов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого рассказал, что в столичном регионе с четверга установится солнечная погода. По его словам, осадки маловероятны, температура будет около и выше нормы. Он уточнил, что температура воды составляет +18... +23°C, то есть равна температуре воздуха, поэтому можно сказать, что в Москве наступил бархатный сезон.

Ранее сообщалось, что изменение климата в ближайшие годы приведет к 40-градусной жаре в Москве.