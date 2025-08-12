На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кинолог назвал породы собак, которые подойдут для семей с детьми

Кинолог Уражевский: мопсы и той-пудели подойдут для семей с детьми
Jennifer Peltz/AP

Для семей с детьми лучше всего подойдут дружелюбные породы собак, которые не склонны проявлять агрессию. Об этом «Москве 24» рассказал президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.

Если квартира небольшая, он посоветовал заводить маленьких собак, например, спокойного и уравновешенного мопса. Активным детям, по его словам, подойдут бигль или джек-рассел.

«Если ребенок склонен к аллергии, советую обратить внимание на породы, которые практически не линяют. Это, например, той-пудель и карликовый пудель, а также мальтезе (мальтийская болонка) и мальтипу, которые сейчас очень популярны», — отметил Уражевский.

В более просторной квартире можно содержать лабрадора-ретривера или голден-ретривера, а также некоторых овчарок — бордер-колли или аусси (австралийская овчарка).

До этого кинологи говорили, что афганская борзая является одной из самых ленивых и независимых собак, которые плохо поддаются обучению командам. По их словам, это очень упрямая порода, которая редко реагирует на команды. Кроме того, личный комфорт любят басенджи и пекинес. Игнорировать команды могут английский бульдог, русская борзая, бигль и бассет-хаунд.

Ранее кинолог рассказал о породах собак, которые склонны убегать от хозяев.

