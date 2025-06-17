Кинологи назвали самые ленивые и независимые породы собак

Афганская борзая является одной из самых ленивых и независимых собак, которые плохо поддаются обучению командам. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных кинологов.

По их словам, это очень упрямая порода, которая редко реагирует на команды. Кроме того, личный комфорт любят басенджи и пекинес. Игнорировать команды могут английский бульдог, русская борзая, бигль и бассет-хаунд.

Питомцы породы чау-чау предпочитают действовать по собственным правилам, русская борзая — теряет интерес к тренировкам и легко отвлекается. Кроме того, в список попали английская ищейка и английский мастиф. Последний часто кажется медлительным и ленивым, что отражается на его обучаемости.

До этого эксперты говорили, что перед покупкой собаки будущим владельцам важно учесть несколько важных критериев. Так, прежде всего важно изучить особенности желанной породы, потому что некоторые из них могут требовать больше пространства и движения. Кроме того, стоит обратить внимание на характер и уровень шума животных. Для квартиры подойдут более спокойные породы.

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