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Кинолог рассказал о породах собак, которые склонны убегать от хозяев

Кинолог Уражевский: собаки породы бигль склонны убегать от хозяев
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Global Look Press

Владельцам собак пород бигль и бладхаунд следует особенно тщательно следить за питомцами, потому что они склонны убегать. Об этом «Москве 24» рассказал президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.

Он подчеркнул, что избежать этого поможет дрессировка — животные должны выполнять команду «ко мне» как дома, так и на улице, где много раздражителей. По его словам, в городе лучше выгуливать их на поводке. На ошейнике можно закрепить брелок с именем и номером телефона владельца, на случай, если собака сбежит.

«Неплохо бы было сделать чипирование, это поможет узнать всю информацию о животном, если обратиться в ветеринарную клинику», – пояснил Уражевский.

До этого кинологи говорили, что афганская борзая является одной из самых ленивых и независимых собак, которые плохо поддаются обучению командам. По их словам, это очень упрямая порода, которая редко реагирует на команды. Кроме того, личный комфорт любят басенджи и пекинес. Игнорировать команды могут английский бульдог, русская борзая, бигль и бассет-хаунд.

Ранее кинолог оценил идею депутатов создать фотобанк «потеряшек» на «Госуслугах».

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