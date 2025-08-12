Врач оценила вероятность возникновения побочных эффектов от статинов

Серьезные побочные эффекты от статинов (лекарства для снижения холестерина) вопреки распространенному мнению встречаются редко, причем многие реакции можно скорректировать без отмены препарата. Об этом kp.ru рассказала кардиолог, специалист по доказательной медицине, эксперт телеканала «Доктор» Ксения Омельяненко.

«Например, на начальном этапе лечения может повышаться уровень печеночных ферментов. Если ферменты поднялись с 30 до 60, это не повод отменять препарат. Мы просто наблюдаем, и обычно через несколько месяцев все возвращается в норму», — объяснила врач.

К другому распространенному страху она отнесла миопатию или поражение мышц. По ее словам, тяжелое осложнение, рабдомиолиз, фиксируется только в 14 случаях на 1 млн пациентов. Омельяненко добавила, что боль и слабость в мышцах часто могут быть вызваны не самим препаратом, а эффектом ноцебо. То есть пациент ожидает проблему и организм реагирует на это.

Руководитель лаборатории нарушений липидного обмена, главный научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени академика Е.И. Чазова Минздрава России, врач-кардиолог Марат Ежов до этого рассказал «Газете.Ru», что самый главный побочный эффект от приема статинов — боли в скелетных мышцах, особенно в крупных мышечных группах.

