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Назван препарат, которым можно заменить статины при высоком холестерине

Врач Ежов: кроме статинов холестерин может снизить еще один лекарственный препарат

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Netpixi/Shutterstock/FOTODOM

Статины не всегда позволяют добиться целевых значений уровня холестерина, тогда врачи назначают пациентам другой препарат, рассказал «Газете.Ru» руководитель лаборатории нарушений липидного обмена, главный научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени академика Е.И. Чазова Минздрава России, врач-кардиолог Марат Ежов.

«Есть второе средство, которое уже 10 лет успешно применяется, — это блокатор всасывания холестерина, который действует в тонком кишечнике. Мы назначаем его либо как отдельный препарат, либо в форме, где в одной таблетке содержатся два лекарства. Они помогают достичь целевого уровня холестерина. Это особенно важно, если одного статина недостаточно», — отметил врач.

«Плохой» холестерин, или липопротеиды низкой плотности (ЛПНП), может откладываться на стенках сосудов и со временем приводить к образованию атеросклеротических бляшек.

«Высокий уровень этого липида грозит развитием атеросклероза (образование бляшек в сосудах), инфаркта миокарда, инсульта и других атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний. Статины снижают уровень холестерина за счет блокировки одного из ферментов, участвующих в его синтезе в печени. Холестерин сам по себе не вызывает боли или других ощущений, поэтому многие не начинают принимать статины или быстро прекращают их прием, даже при наличии серьезных показаний, таких как инфаркт, инсульт или стенозирущее поражение артерий нижних конечностей. Это очень опасно», – рассказал доктор.

Ранее был назван рацион, который приводит к ожирению печени даже у худых.

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