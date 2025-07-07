проект

>
Наука
Размер текста
А
А
А

Назван самый главный побочный эффект от приема статинов

Врач Ежов: самый частый побочный эффект от статинов — мышечные боли

true
true
true
close
CGN089/Shutterstock/FOTODOM

Самый главный побочный эффект от приема статинов — боли в скелетных мышцах, особенно в крупных мышечных группах, рассказал «Газете.Ru» руководитель лаборатории нарушений липидного обмена, главный научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени академика Е.И. Чазова Минздрава России, врач-кардиолог Марат Ежов.

«Хотя серьезные побочные эффекты редки, в реальной практике пациенты все же иногда жалуются на боли в скелетных мышцах, особенно в крупных мышечных группах. Это может быть похоже на перетренированность. Такие симптомы могут возникать в разных частях тела, например в мышцах ног или плечевого пояса. Процент людей, у которых появляются такие побочные эффекты, варьирует в зависимости от исследования и может колебаться от 1 до 20%. Это зависит от того, в каких популяциях оно проводилось», – рассказывает врач.

По словам доктора, когда сравнивают статин с плацебо, процент побочных эффектов невелик. Однако иногда у пациентов может возникать эффект ноцебо. Это происходит, когда человек читает инструкцию к препарату и начинает связывать все возникающие побочные эффекты с приемом статина.

«Но если у человека мышцы болят постоянно, то мы статины отменяем. В этом случае повышается уровень фермента креатинкиназы, он может достигать четырех верхних границ нормы и даже выше. Но это очень редко, не чаще, чем в 0,1% случаев», – заключил врач.

Ранее врач рассказал, что поцарапанные контейнеры для еды нельзя использовать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами