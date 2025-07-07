Назван самый главный побочный эффект от приема статинов

Самый главный побочный эффект от приема статинов — боли в скелетных мышцах, особенно в крупных мышечных группах, рассказал «Газете.Ru» руководитель лаборатории нарушений липидного обмена, главный научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени академика Е.И. Чазова Минздрава России, врач-кардиолог Марат Ежов.

«Хотя серьезные побочные эффекты редки, в реальной практике пациенты все же иногда жалуются на боли в скелетных мышцах, особенно в крупных мышечных группах. Это может быть похоже на перетренированность. Такие симптомы могут возникать в разных частях тела, например в мышцах ног или плечевого пояса. Процент людей, у которых появляются такие побочные эффекты, варьирует в зависимости от исследования и может колебаться от 1 до 20%. Это зависит от того, в каких популяциях оно проводилось», – рассказывает врач.

По словам доктора, когда сравнивают статин с плацебо, процент побочных эффектов невелик. Однако иногда у пациентов может возникать эффект ноцебо. Это происходит, когда человек читает инструкцию к препарату и начинает связывать все возникающие побочные эффекты с приемом статина.

«Но если у человека мышцы болят постоянно, то мы статины отменяем. В этом случае повышается уровень фермента креатинкиназы, он может достигать четырех верхних границ нормы и даже выше. Но это очень редко, не чаще, чем в 0,1% случаев», – заключил врач.

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