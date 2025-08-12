Российский суд не посчитал слова «мошенник» и «хохол» оскорбительными

РИА Новости: истец, обидевшийся на слова «мошенник» и «хохол», проиграл в суде

Продавцу автомобилей не удалось получить в суде компенсацию морального ущерба с блогера за слова «мошенник» и хохол». Об этом, ссылаясь на материалы дела, сообщает РИА Новости.

Блогер, который ведет Telegram-канал о машинах, заявил, что истец продал машину с не соответствующим заявленному пробегом, назвав его при этом «мошенником» и «хохлом».

Продавец автомобилей подал против блогера иск в суд о защите чести и достоинства, потребовав опровержения и выплату 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба.

Однако специалисты пришли к заключению, что спорные слова «мошенник» и «хохол» с точки зрения лингвистики не являются унижающими честь и достоинство истца. В спорных публикациях блогер ориентирован «на словесное выражение своих эмоций с использованием разговорной и просторечной лексики».

В связи с этим суд отклонил претензии истца. Тот с таким решением не согласился и подал апелляционную жалобу. Но апелляционный суд поддержал решение суда первой инстанции, и решение вступило в законную силу.

8 августа стало известно, что суд в Бурятии оштрафовал женщину за употребление слова «хохлы» в мессенджере.

Ранее юрист объяснил, запрещено ли употреблять слово «хохол».