На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд в Бурятии оштрафовал женщину за употребление слова «хохлы» в мессенджере

В Улан-Удэ женщину оштрафовали на 10 тысяч рублей за слово «хохлы» в мессенджере
true
true
true
close
Shutterstock

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ наложил штраф на местную жительницу в размере 10 тыс. рублей за разжигание ненависти на почве национальности в связи с использованием в чате дома слова «хохол». Об этом сообщается на сайте суда.

«Деяние квалифицировано... как действия, направленные на унижение достоинства человека по признакам национальности, совершенные публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет», – говорится в материалах дела.

Дело проходило по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства). Отмечается, что ответчица в ходе судебного заседания не отрицала факт совершения описанных действий.

До этого Тушинский суд Москвы оштрафовал певицу Альбину Сексову (Елена Казарина) на 10 тыс. рублей за разжигание ненависти на национальной почве в одной из ее песен. Согласно материалам дела, прокурор нашел на YouTube «музыкальное произведение, содержащее признаки разжигания ненависти или вражды, а также унижения и превосходства над группой лиц по национальному признаку». Эксперты ЭКЦ ГУ МВД России подтвердили это, проведя анализ песни.

Ранее Алаудинов предложил ужесточить наказание за разжигание межнациональной розни.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами