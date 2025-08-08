Суд в Бурятии оштрафовал женщину за употребление слова «хохлы» в мессенджере

В Улан-Удэ женщину оштрафовали на 10 тысяч рублей за слово «хохлы» в мессенджере

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ наложил штраф на местную жительницу в размере 10 тыс. рублей за разжигание ненависти на почве национальности в связи с использованием в чате дома слова «хохол». Об этом сообщается на сайте суда.

«Деяние квалифицировано... как действия, направленные на унижение достоинства человека по признакам национальности, совершенные публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет», – говорится в материалах дела.

Дело проходило по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства). Отмечается, что ответчица в ходе судебного заседания не отрицала факт совершения описанных действий.

До этого Тушинский суд Москвы оштрафовал певицу Альбину Сексову (Елена Казарина) на 10 тыс. рублей за разжигание ненависти на национальной почве в одной из ее песен. Согласно материалам дела, прокурор нашел на YouTube «музыкальное произведение, содержащее признаки разжигания ненависти или вражды, а также унижения и превосходства над группой лиц по национальному признаку». Эксперты ЭКЦ ГУ МВД России подтвердили это, проведя анализ песни.

Ранее Алаудинов предложил ужесточить наказание за разжигание межнациональной розни.