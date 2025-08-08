Юрист объяснил, запрещено ли употреблять слово «хохол»

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал в беседе с RT, в каких случаях запрещено употреблять слово «хохол» и когда за его использование будет грозить ответственность.

По словам юриста, само по себе сленговое название национальности — не преступление, важно смотреть контекст, в котором оно используется.

«Оно может использоваться в произведениях искусства. И если украинец использует его по отношению к себе без негатива – это не правонарушение», — пояснил Хаминский.

Комментируя новость о том, что в Бурятии суд оштрафовал женщину за фразу в домовом чате «Все хохлы подлые», юрист отметил, что в этом случае решение было вынесено не столько из-за обозначения национальности, сколько из совокупности факторов. Хаминский подчеркнул, что слово было использовано вместе с оскорбительными словами, чтобы унизить людей по их происхождению в публичном пространстве. Именно это, по его мнению, привело к статье о возбуждении ненависти.

Собеседник издания обратил внимание, что суд не вводил запрет на конкретное слово, а наказал за использование клише в уничижительном контексте с целью разжигания неприязни.

Юрист порекомендовал воздержаться от употребления любых слов и выражений, которые могут быть истолкованы как унижение по национальному признаку.

