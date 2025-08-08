На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Юрист объяснил, запрещено ли употреблять слово «хохол»

Юрист Хаминский объяснил, запрещено ли использовать слово «хохол»
true
true
true
close
Shutterstock

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал в беседе с RT, в каких случаях запрещено употреблять слово «хохол» и когда за его использование будет грозить ответственность.

По словам юриста, само по себе сленговое название национальности — не преступление, важно смотреть контекст, в котором оно используется.

«Оно может использоваться в произведениях искусства. И если украинец использует его по отношению к себе без негатива – это не правонарушение», — пояснил Хаминский.

Комментируя новость о том, что в Бурятии суд оштрафовал женщину за фразу в домовом чате «Все хохлы подлые», юрист отметил, что в этом случае решение было вынесено не столько из-за обозначения национальности, сколько из совокупности факторов. Хаминский подчеркнул, что слово было использовано вместе с оскорбительными словами, чтобы унизить людей по их происхождению в публичном пространстве. Именно это, по его мнению, привело к статье о возбуждении ненависти.

Собеседник издания обратил внимание, что суд не вводил запрет на конкретное слово, а наказал за использование клише в уничижительном контексте с целью разжигания неприязни.

Юрист порекомендовал воздержаться от употребления любых слов и выражений, которые могут быть истолкованы как унижение по национальному признаку.

Ранее Алаудинов предложил ужесточить наказание за разжигание межнациональной розни.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами