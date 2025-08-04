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Эксперт: преступники нашли способ обойти новую меру защиты от мошенничества

ИБ-эксперт Косарев: мошенники придумали способ обойти маркировку звонков
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Minerva Studio/Shutterstock/FOTODOM

Телефонные мошенники нашли способ обойти обязательную маркировку звонков, которую должны ввести мобильные операторы с 1 сентября. Об этом в беседе с 360.ru заявил эксперт в области технологий инноваций, информационной безопасности Борис Косарев.

По словам специалиста, преступникам пока не под силу заменить саму маркировку номера на другую, но они начали подделывать названия различных учреждений и ведомств, используя для этого похожие слова и аббревиатуры. Косарев напомнил, что с 1 сентября маркироваться будут все звонки от банков, госорганов, хозствубъектов, ИП и ООО, что будет на руку злоумышленникам.

«Мошенники начнут играть с названиями, массово регистрировать компании с похожими названиями, чтобы использовать похожую маркировку номера. К сожалению, это ждет всех нас», — констатировал эксперт.

Он призвал россиян быть крайне внимательными, подозрительно относиться ко всем входящим звонкам. Нужно обращать внимание на маркировку – к примеру, преступники могут написать слово «банк» похожим способом, что будет сразу говорить о попытке обмана.

Напомним, 1 сентября в России вступит в силу закон, который предусматривает введение обязательной маркировки для звонков от организаций и вызовов с международных номеров. Документ обяжет юрлиц предоставлять операторам связи полные и достоверные сведения о звонках, включая массовые. Абонент сможет отказаться от нежелательных звонков и подать жалобу оператору, чтобы вызовы больше не поступали. Оператор, в свою очередь, будет обязан рассмотреть обращение и принять необходимые меры. Также операторов сотовой связи хотят обязать уведомлять абонентов о зарубежных или интернет-звонках. Предполагается, что на экране телефона будет высвечиваться соответствующая информация.

Ранее в Минцифры призвали компенсировать расходы операторов на маркировку звонков.

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