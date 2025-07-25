На Украине отец попытался найти сына в военкомате и был избит сотрудником ТЦК

На Украине сотрудники ТЦК напали на отца мобилизованного. Об этом сообщает «Политика Страны» со ссылкой на местные паблики.

Инцидент произошел в Кривом Роге. По словам очевидцев, мужчина пришел в военкомат, чтобы найти сына. Когда рядом с учреждением показался автобус сотрудников ТЦК, он подошел к водителю и что-то сказал.

После этого водитель погнался за пострадавшим и избил. На кадрах с места видно, как сотрудник ТЦК наносит мужчине несколько ударов по голове, после чего уходит. При этом, как рассказали очевидцы, рядом находились полицейские.

«Стоявшие неподалеку полицейские проигнорировали происходящее и не остановили нападавшего», – сообщается в публикации.

В результате у искавшего сына отца диагностировали травму головы, его госпитализировали.

До этого в Тернопольской области жители села не позволили сотрудникам ТЦК проехать в населенный пункт. По словам местного депутата, люди объединяются и дают отпор.

Ранее на избитого при мобилизации в Одессе врача устроили облаву сразу два военкомата.