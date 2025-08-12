На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Астрономы назвали наилучшее время для наблюдения за звездопадом

Для наблюдения звездопада 13 августа россиянам посоветовали подождать полуночи
AstroStar/Shutterstock/FOTODOM

В ночь на 13 августа, в период с полуночи до восхода солнца, наступит пик активности метеорного потока Персеиды. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского планетария, назвав это время оптимальным для наблюдения.

Персеиды представляют собой метеоры, возникающие при сгорании в атмосфере Земли мелких частиц пыли, оставленных кометой 109/Свифта-Туттля. Земля ежегодно в августе проходит сквозь это облако, состоящее из космической пыли и льда. Яркие белые «падающие звезды» движутся с высокой скоростью, а наиболее крупные и яркие метеоры называют болидами, поскольку их свечение заметно в течение нескольких секунд.

«Лучшее время для наблюдений метеоров Персеид — с полуночи до рассвета. В ночь максимума метеорного потока после заката солнца радиант Персеид располагается над северо-восточным горизонтом, а к полуночи и рассвету поднимается высоко в область зенита», — сообщили астрономы.

Радиант, или область вылета метеоров, находится в созвездии Персея, недалеко от границ с созвездиями Жирафа и Кассиопеи. Активность метеорного потока увеличивается постепенно, поэтому повышенное количество метеоров можно увидеть как за неделю до, так и через неделю после даты максимальной активности.

До этого астрономы пояснили, что близкая к полной фазе Луна может создать засветку и осложнить наблюдения метеорного потока Персеиды над Москвой.

Ранее астроном рассказала, как Луна изменит цвет во время затмения в сентябре.

