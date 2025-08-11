На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Астрономы рассказали, что может помешать москвичам наблюдать звездопад Персеиды

Московский планетарий: Луна может помешать наблюдению пика Персеид в августе
true
true
true
close
NASA/Bill Ingalls/Global Look Press

В ночь на 13 августа метеорный поток Персеиды достигнет максимума, однако близкая к полной фазе Луна может создать засветку и осложнить наблюдения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Метеорный поток Персеиды активен ежегодно с 17 июля по 24 августа, однако наибольшая интенсивность наблюдается с 12 на 13 августа. В этот период при благоприятных условиях можно увидеть до 100 метеоров в час, что соответствует 1–2 «падающим звездам» в минуту. Наблюдать Персеиды лучше всего после полуночи, когда радиант поднимается выше и поток становится более заметным.

«Условия наблюдения Персеид в 2025 году не совсем благоприятные, так как Луна близка к полнолунию, которое прошло 9 августа, и в ночь максимума помешает наблюдению метеоров», — сообщили в планетарии.

По его данным, Луна выйдет из-за горизонта после 21:00 мск и может мешать любоваться звездопадом.

На днях старший научный сотрудник лаборатории физики высоких энергий МФТИ Евгения Кравченко сообщила, что в ночь на 13 августа рядом с Луной будет видна планета Сатурн. Невооруженным глазом она покажется как бледная желтая звезда, а через бинокль можно будет рассмотреть кольца и спутники планеты. Кроме того, ближе к рассвету, около 2:00 по московскому времени, на востоке можно будет увидеть сближение Венеры и Юпитера. При этом Венера будет светить ярче.

Ранее астроном рассказала, как Луна изменит цвет во время затмения в сентябре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами