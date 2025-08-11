Астрономы рассказали, что может помешать москвичам наблюдать звездопад Персеиды

В ночь на 13 августа метеорный поток Персеиды достигнет максимума, однако близкая к полной фазе Луна может создать засветку и осложнить наблюдения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Метеорный поток Персеиды активен ежегодно с 17 июля по 24 августа, однако наибольшая интенсивность наблюдается с 12 на 13 августа. В этот период при благоприятных условиях можно увидеть до 100 метеоров в час, что соответствует 1–2 «падающим звездам» в минуту. Наблюдать Персеиды лучше всего после полуночи, когда радиант поднимается выше и поток становится более заметным.

«Условия наблюдения Персеид в 2025 году не совсем благоприятные, так как Луна близка к полнолунию, которое прошло 9 августа, и в ночь максимума помешает наблюдению метеоров», — сообщили в планетарии.

По его данным, Луна выйдет из-за горизонта после 21:00 мск и может мешать любоваться звездопадом.

На днях старший научный сотрудник лаборатории физики высоких энергий МФТИ Евгения Кравченко сообщила, что в ночь на 13 августа рядом с Луной будет видна планета Сатурн. Невооруженным глазом она покажется как бледная желтая звезда, а через бинокль можно будет рассмотреть кольца и спутники планеты. Кроме того, ближе к рассвету, около 2:00 по московскому времени, на востоке можно будет увидеть сближение Венеры и Юпитера. При этом Венера будет светить ярче.

