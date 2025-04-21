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Названы регионы, куда теперь едут работать узбеки и таджики вместо России

Жители Центральной Азии начали уезжать на работу в Китай и Европу вместо России
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Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Таджики и узбеки в последнее время стали чаще уезжать на работу не в Россию, а в Китай, Южную Корею, страны Ближнего Востока и Европы, пишет издание URA.RU со ссылкой на сообщение профессора Финансового университета при правительстве, экс-замминистра здравоохранения и социального развития Александра Сафонова.

По его словам, трудовым мигрантам стало невыгодно работать в России в последние годы из-за падения курса рубля. А до этого — в 2020—2021 годах поток мигрантов сократился из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Кроме того, как отметил Сафонов, на сокращение числа иностранных рабочих влияет и ужесточение миграционной политики в России.

Сами республики Центральной Азии тоже развиваются. В их экономику инвестирует Китай, российские компании тоже переносят туда производства, создавая рабочие места, добавил Сафонов.

В первой половине апреля вице-президент «Опоры России», глава комитета по эффективному производству и производительности труда Дмитрий Пищальников сообщил, что в России может снизиться спрос на мигрантов из-за «охлаждения экономики».

По его словам, есть мнения, что сокращение миграции только усилит проблему. Пищальников пояснил, что отток рабочих рук ударит по низкоквалифицированным нишам, где зарплаты вырастут еще сильнее. Вице-президент добавил, что это может привести к перетоку кадров — например, инженеры пойдут в курьеры, если в этой сфере зарплаты вырастут.

Ранее россиянам рассказали, в какие месяцы лучше просить о повышении зарплаты.

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