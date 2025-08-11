В Калининграде отец младенцев-близнецов выращивал коноплю

В Калининграде сотрудники полиции задержали отца младенцев-близнецов по подозрению в незаконном культивировании и хранении конопли. Об этом сообщили в Telegram-канале управления МВД по Калининградской области.

По данным ведомства, подозреваемый был задержан во время прогулки с женой и детьми. В их доме провели обыск. По итогам работы правоохранители обнаружили и изъяли почти 80 граммов марихуаны, а также порядка 33,5 грамма гашишного масла. Помимо этого, сотрудники полиции нашли в арендованном им подвале 57 кустов конопли, более 200 граммов каннабиса, шприцы и упаковочный материал.

По факту произошедшего возбудили уголовные дела по статьям о незаконном приобретении, хранении, перевозке растений, содержащих наркотические средства, а также о незаконном культивировании растений, содержащих психотропные вещества либо их прекурсоры. Отцу детей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В июне Telegram-канал 112 сообщил, что в Москве женщина вызвала полицию к себе домой, забыв о кустах конопли. В ее квартире также был обнаружен гашиш.

Ранее россиянка перепутала петрушку с коноплей и пыталась сдать соседа полиции.