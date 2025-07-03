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Россиянка пыталась сдать соседа полиции, перепутав петрушку на его участке с коноплей

Жительница Калмыкии перепутала петрушку с коноплей и донесла на соседа
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Shutterstock

Жительница Калмыкии попыталась сдать соседа полиции, заподозрив его в выращивании запрещенного растения. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел в городе Лагань. По данным Telegram-канала, 66-летняя Надежда присматривала за домом и участком соседа по его просьбе. Недавно пожилая женщина пришла в соседский сад, чтобы пособирать там смородину, но обратила внимание на густые ярко-зеленые заросли вдоль забора.

Бдительная пенсионерка решила, что сосед выращивает коноплю и тут же вызвала полицию. Не дожидаясь появления хозяина, Надежда привела правоохранителей на чужой участок, но ожидаемой благодарности за содействие не получила.

Оказалось, что рядом со смородиной у соседа росла обыкновенная петрушка. Наказали ли женщину за ложный вызов, не уточняется.

Ранее российский полицейский подбросил мужчине наркотики и сам стал фигурантом дела.

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