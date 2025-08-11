Россиянин испугался мошенничества со своим счетом и сам отдал аферистам 6 млн рублей

В Туле 62-летний мужчина доверился аферистам и лишился крупной суммы денег. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что с пожилым мужчиной в популярном мессенджере связался неизвестный. Злоумышленник обманным путем убедил россиянина, что с его банковским счетом могут быть проведены мошеннические действия.

Под предлогом защиты сбережений аферист убедил жертву отдать курьеру 5 млн рублей. Позже обманутый мужчина перевел на счета злоумышленников еще более миллиона рублей. Общий ущерб от действий преступников составил более 6 млн рублей.

До этого россиянка поверила в бесплатную замену ключа и лишилась квартиры и 6,5 млн рублей. Доверившись злоумышленникам, пострадавшая продиктовала код из сообщения, таким образом они получили доступ к ее аккаунту на «Госуслугах».

Ранее россиянам рассказали, как поступать при обнаружении кредита, оформленного мошенниками.