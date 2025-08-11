На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт объяснила выгоду россиян от трансформации «Госуслуг»

Специалист Пожарская: после трансформации портал госуслуг упростит жизнь россиянам
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

В России приступили к трансформации портала «Госуслуги». Среди прочего продолжает пополняться список сервисов, объединённых по принципу «жизненные ситуации». Эта работа упростит пользователям жизнь, снизит стресс и позволит отказаться от бумажной волокиты, объяснила 360.ru эксперт проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Александра Пожарская.

Решение масштабировать портал и дополнить его функционал базируется на том, что эксперимент с сервисом признан успешным и удобным для пользователей. Чем больше услуг в него добавляется, тем проще будет россиянам, пояснила специалист.

«Как ни странно, это, на наш взгляд, не только повысит качество предоставления государственных услуг, но и положительно скажется на экологии, поскольку нужно будет меньше бюрократических процессов, они сократятся, нужно будет меньше бумаги», — считает Пожарская.

Все основные документы россиянина будут храниться в его профиле на портале, со временем жители сами смогут подгружать их в свой личный кабинет, добавила специалист. При этом для тех, кто не сможет пользоваться порталом в интернете, будут по-прежнему доступны все те же услуги в МФЦ, заключила эксперт.

Напомним, всего до конца 2025 года на портале «Госуслуги» будут работать 70 федеральных и 425 региональных сервисов «жизненные ситуации», выяснили «Газета.Ru». В среднем один такой сервис объединяет 17 государственных услуг, необходимых гражданам или бизнесу в определённых обстоятельствах. Например, при поступлении в вуз, получении статуса многодетной семьи или открытии аптеки. Система автоматически заполняет данные из профиля заявителя, поэтому оформление становится быстрее и проще. Кроме того, сообщалось, что разработчики мессенджера Max успешно провели испытания по подключению приложения к порталу Госуслуг.

Ранее МВД узнал о схеме поставки на учёт мигрантов через взломанные аккаунты на «Госуслугах».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами