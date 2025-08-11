На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
МВД узнало о схеме постановки на учет мигрантов через взломанные аккаунты на «Госуслугах»

Шесть человек задержаны за легализацию 5 тысяч мигрантов через взлом «Госуслуг»
true
true
true

Сотрудники министерства внутренних дел России задержали шесть человек, которые подозреваются в постановке на миграционный учет 5 тысяч мигрантов через взломанные аккаунты на портале «Госуслуги». Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По ее словам, операцию провели сотрудники управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Задержанные местные жители подозреваются в организации незаконной миграции.

Волк рассказала, что с 2023 года мужчины занимались фиктивной регистрацией иностранных граждан. Они использовали аккаунты россиян на «Госуслугах», доступ к которым получали посредством обмана. За 2,5 года подозреваемые легализовали не менее 5 тысяч мигрантов, заработав на своей деятельности около 20 млн рублей.

До этого сообщалось, что нарушающим миграционные правила иностранцам предоставили месяц, чтобы узаконить свое пребывание в РФ или уехать.

Ранее сообщалось, что офицер Росгвардии в Краснодаре регистрировал мигрантов прямо в военной части.

