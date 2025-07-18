В России школьный завхоз выиграл сотни миллионов рублей

Школьный завхоз из Тамбовской области Арсен Мамиконян в конце июня выиграл в лотерею 307 млн руб. Об этом РИА Новости сообщил распространитель государственных лотерей в России «Столото».

«28 июня ему повезло особенно крупно: в 10:00 (мск) он выиграл суперприз — 307 010 350 руб.», — сказал собеседник агентства.

Победитель признался, что выигранные деньги он потратит на помощь своей большой семье: закроет ипотеки, кредиты братьям и сестрам, а себе с супругой купит земельный участок, где построит дом.

До этого kp.ru сообщала, что члены одной семьи из Республики Дагестан с разницей в год выиграли миллионные призы в лотереях.

По данным издания, пара родом из Каспийска. В 2024 году мужчина выиграл в лотерею миллион рублей. Его супруге через несколько месяцев также улыбнулась удача. После объявления итогов розыгрыша женщина узнала, что стала обладательницей пятимиллионного приза.

Ранее стало известно, что житель Челябинска выиграл суперприз в лотерее и стал мультимиллионером.