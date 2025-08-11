Психолог объяснила, как распознать в женщине психопатку

Женщин-психопаток также много, как и мужчин. Такие люди часто нестабильны в эмоциях. Об этом в эфире «Радио 1» сообщила психолог, сексолог Александра Миллер.

«Женщина может также излишне контролировать, постоянно переходить личные границы, критиковать. Например, при знакомстве сразу говорить, что неплохо было бы рубашку сменить», — отметила специалист.

Кроме того, могут наблюдаться резкие перепады настроения, добавила она.

До этого Миллер объяснила, как распознать в мужчине абьюзера. По ее словам, следует обратить внимание на чрезмерный контроль со стороны партнера: если он начал тотально следить за тем, куда ушла женщина и во сколько она вернулась, так будет продолжаться в течение всего периода отношений.

Эксперт также посоветовала следить за тем, как мужчина общается с обслуживающим персоналом. Тревожным сигналом является то, что он начинает устраивать скандалы и унижать других.

Ранее россиянам рассказали, как распознать психопата за рулем.