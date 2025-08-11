На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Психолог объяснила, как распознать в женщине психопатку

Психолог Миллер: женщины-психопатки чаще всего нестабильны в эмоциях
close
Depositphotos

Женщин-психопаток также много, как и мужчин. Такие люди часто нестабильны в эмоциях. Об этом в эфире «Радио 1» сообщила психолог, сексолог Александра Миллер.

«Женщина может также излишне контролировать, постоянно переходить личные границы, критиковать. Например, при знакомстве сразу говорить, что неплохо было бы рубашку сменить», — отметила специалист.

Кроме того, могут наблюдаться резкие перепады настроения, добавила она.

До этого Миллер объяснила, как распознать в мужчине абьюзера. По ее словам, следует обратить внимание на чрезмерный контроль со стороны партнера: если он начал тотально следить за тем, куда ушла женщина и во сколько она вернулась, так будет продолжаться в течение всего периода отношений.

Эксперт также посоветовала следить за тем, как мужчина общается с обслуживающим персоналом. Тревожным сигналом является то, что он начинает устраивать скандалы и унижать других.

Ранее россиянам рассказали, как распознать психопата за рулем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами