Москвич восемь лет потратил на поиски девушки, которую видел один раз

Mash: москвич восемь лет разыскивает девушку, которую встретил в очереди в храм

Инженер-физик из Москвы потратил восемь лет на поиски девушки по имени Наташа, в которую влюбился при первой встрече у храма Христа Спасителя. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Мужчина познакомился с девушкой в 2017 году в очереди к мощам Николая Чудотворца, в которой они вместе простояли пять часов. После молодых людей разлучили солдаты, которые контролировали проход посетителей.

С того момента москвич начал поиски. Он посвятил возлюбленной страницу в интернете, написал ей стихи и сочинил в ее честь песню, а после снял трейлер к фильму об их истории их любви. Мужчина даже начал работать курьером, чтобы облегчить поиски девушки.

«По улицам ходил, храмы объездил, даже ИИ задействовал — все безрезультатно», — посетовал мужчина.

Он отметил, что Наташе сейчас около 35 лет. У нее темные волосы, голубые глаза, рост — 175. Мужчина не теряет надежды найти свою любовь.

До этого ученые раскрыли простой секрет обретения настоящей любви. Выяснилось, что люди, которые ищут вторую половинку из желания построить семью, а не из-за давления общества или страха быть одинокими, чаще находят пару.

Более 1200 одиноких людей прошли опрос, в котором оценивали собственные причины искать партнера. Выяснилось, что люди с внутренней мотивацией чаще были уверены в себе, ориентированы на заботу и более заинтересованы в серьезных отношениях. Те, кто искал отношения из-за страха быть одинокими или чтобы почувствовать себя «нормальным», чаще испытывали тревожную привязанность и неуверенность.

Ранее исследователи выяснили, что большинство поп-песен воспевает ненадежные типы любви.