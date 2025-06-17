В Литве разыскивают россиянина, который спрыгнул с идущего транзитом в Калининград поезда

В Литве разыскивают россиянина, который выпрыгнул из поезда, следовавшего транзитом в Калининград. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Утром 17 июня 21-летний уроженец Башкирии Даниил М. сел в поезд сообщением «Адлер — Калининград» и, предположительно, спрыгнул, когда состав уже находился на территории иностранного государства. Проводник увидел открытую дверь вагона за 25 минут до прибытия поезда на станцию ​​Кибартай, а сотрудники Службы охраны госграницы убедились в том, что в поезде отсутствует один из пассажиров.

Отец Даниила заявил, что тот часто менял место жительства и всячески «искал себя» — успел пожить в Уфе, с родными в Подмосковье и в Турции. Тем не менее побег сына стал шоком для родителя. По его словам, Даниил не сообщал ему о своих планах, и в поведении молодого человека накануне отъезда не было ничего странного. По предварительным данным, Даниил не имеет отношения к каким-либо запрещенным организациям. Дома у него остались родители и две сестры, к розыску россиянина подключилась полиция Литвы.

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