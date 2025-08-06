Врач рассказала о показаниях к имплантации зубов

Имплантация, которая является одним из самых эффективных способов восстановления утраченных зубов, показана при отсутствии одного или нескольких из них. Об этом РИАМО рассказала ведущий ортодонт научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Марьяна Барагунова.

По ее словам, это позволит избежать смещения соседних зубов, нарушения прикуса и неравномерного распределения жевательной нагрузки.

«Имплантация избавляет пациента от необходимости обтачивать здоровые зубы под мостовидный протез и от неудобства съемных конструкций. Имплант вживляется в кость и со временем прочно с ней срастается, становясь надежной опорой для постоянной коронки», — объяснила Барагунова.

К показаниям к процедуре врач также отнесла полное отсутствие зубов на одной или обеих челюстях, чтобы отказаться от съемных протезов. Специалист уточнила, что выбор конкретного метода имплантации будет зависеть от конкретной ситуации, состояния костной ткани и пожеланий пациента.

Стоматолог-ортопед высшей категории «СМ-Стоматология», кандидат медицинских наук Юрий Калинин до этого говорил, что человек может столкнуться с изменением формы челюсти при долгом отсутствии одного или нескольких зубов. По его словам, на фоне изменения баланса жевательной нагрузки в челюсти другие зубы будут смещаться и сталкиваться с большим давлением. Это приведет к тому, что эмаль будет изнашиваться быстрее.

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