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Врач перечислил главные причины желтизны зубов

Врач Давидян: желтизна зубов может возникать из-за наследственности
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Наследственность является одним из основных факторов, которые выступают причинами желтизны зубов. Об этом радио Sputnik рассказал врач, стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог Арам Давидян.

«Есть категория людей, у которых зубы изначально уже темного цвета, обычно приближающиеся к цветовой расцветке А3. Это на самом деле неплохо, потому что с научной точки зрения чем темнее твердая ткань зуба или дентина, тем зуб более крепкий», — отметил врач.

По его словам, желтизну может провоцировать и оксигенация. Эксперт уточнил, что при взаимодействии зубов с кислородом может происходить окисление на клеточном уровне. Кроме того, с возрастом зубы могут становиться желтыми из-за стирания эмали. Однако современная стоматология справляется с этими проблемами путем отбеливания, заключил Давидян.

Врач-стоматолог Ирина Голоцван до этого говорила, что отсутствие профессионального сопровождения является главным минусом домашнего отбеливания. По ее словам, перед процедурой важно хотя бы пройти предварительную консультацию у стоматолога, чтобы избежать возможных воспалительных процессов в полости рта.

Ранее врач объяснила, кому нельзя делать отбеливание зубов.

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