В Финляндии выдвинули обвинения в отношении экипажа российского танкера Eagle S

Yle: прокуратура Финляндии обвинила экипаж танкера Eagle S во вредительстве
true
true
true
close
Finnish Border Guard/Reuters

В Финляндии в отношении экипажа танкера Eagle S, который подозревается в повреждении кабелей в Балтийском море, выдвинули обвинение в нанесении вреда и нарушении работы телекоммуникаций. Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.

Сообщается, что обвиняемыми по делу проходят капитан корабля и два его помощника. Обвинение утверждает, что в результате инцидента была создана серьезная угроза системе энергоснабжения и связи, а ремонтные работы обошлись не менее чем в €60 млн.

В свою очередь, члены экипажа свою вину не признают. Защита настаивает на невозможности проведения дела в финской юрисдикции в связи с тем, что инцидент произошел за пределами территориальных вод Финляндии.

Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией вышла из строя в декабре 2024 года. Финская полиция задержала танкер Eagle S, ходивший под флагом Островов Кука, по подозрению в повреждении кабеля и четырех подводных кабелей связи.

Тогда же таможенная служба Финляндии, не предоставив доказательств, заявила о возможной причастности судна Eagle S к транспортировке российских энергоресурсов. В марте полиция сняла арест с танкера и позволила пяти членам экипажа покинуть страну.

Ранее парламент Эстонии разрешил военным топить подозрительные суда.

