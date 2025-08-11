На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аэропорт Геленджика возобновил работу в штатном режиме и готов принять семь рейсов

Аэропорт Геленджика объявил о начале работы после приостановки
АЭРОПОРТ ГЕЛЕНДЖИК/VK

С 11 августа аэропорт Геленджика возобновил работу в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

В этот день ожидаются прибытие и обратный вылет семи рейсов из Москвы, Новосибирска и Екатеринбурга, которые выполнят авиакомпании «Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральские авиалинии» и Red Wings.

В администрации уточнили, что для восстановления расписания и выполнения суточного плана полетов в полном объеме задействованы все операционные службы аэропорта.

Аэропорт Геленджика был закрыт с февраля 2022 года по соображениям безопасности и возобновил работу только в середине июля 2025 года. 18-го числа там приземлился рейс из Москвы. Полет продлился четыре часа: теперь маршрут воздушных судов пролегает через Казахстан, Каспийское море и горы Кавказского хребта. Первый за три года рейс службы воздушной гавани встретили водным салютом: по давней авиационной традиции, приземлившееся воздушное судно торжественно «проплывает» под аркой из воды. Раньше так встречали корабли, впервые прибывающие в порт. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Государственной думе РФ сообщили, что обсуждают возможность упростить процедуру выплаты компенсаций за задержки авиарейсов.

