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Россиянам рассказали о наказании за наклейки с матом на автомобиле

Адвокат Радько: за авто с нецензурными наклейками грозит штраф до 1 тыс. рублей
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Водителей, разместивших на своих автомобилях наклейки с нецензурными надписями, наказывают по статье о мелком хулиганстве. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

«Практика мне известна, когда привлекают людей за мелкое хулиганство. Например, я видел историю, когда водитель написал на машине что-то нехорошее про тещу, его выявили и наказали за мелкое хулиганство», — сказал Радько.

Согласно статье 20.1 КоАП, за мелкое хулиганство предусмотрен штраф от 500 до 1 тыс. рублей, либо административный арест на срок до 15 суток. Если хулиганство сопровождается неповиновением представителю власти, штраф составляет 1,5-2 тыс. рублей, либо арест до 15 суток.

«Мне кажется, что мелкое хулиганство здесь притянуто за уши. Одно дело, если он выражался и все это слышали, другое – наклейки, которые нужно смотреть, читать. Вряд ли это нужно считать хулиганством», — заключил адвокат.

Ранее россиянам рассказали, в каком случае нельзя снимать гаишника на камеру.

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