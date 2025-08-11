На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Страдает все общество»: эксперт объяснила, почему россиянам нужно запретить мат

Специалист Крутоверцева: мат делает все общество более уязвимым
aceshot1/Shutterstock/FOTODOM

Нецензурная бранная лексика отражается не только на людях, которые ее используют в своей речи, но и на всем обществе в целом. Матерные слова повышают «эмоциональную температуру» и делают людей более уязвимыми, заявила НСН член ассоциации спикеров СНГ, эксперт публичных выступлений Елена Крутоверцева.

«Самая большая опасность в использовании мата – общественная, так как мат повышает эмоциональную температуру, — убеждена эксперт. — То есть общество становится более грубым, более токсичным. Отношения, деловая коммуникация, поле, в котором мы взаимодействуем, становятся более грубыми».

По мнению Крутоверцевой, из-за нецензурной лексики страдают гуманность, доверие и культура общества, из-за чего оно становится уязвимей, поэтому наибольшая опасность мата связана именно с общественным благополучием.

До этого в Госдуму внесли законопроект о блокировании информационных материалов, публикуемых на цифровых платформах и соцсетях, содержащих нецензурную брань. В случае принятия инициативы авторы контента должны будут применять меры по устранению или маскировке нецензурной брани, включая перемонтаж или использование звукового сигнала, чтобы избежать блокировки контента.

Ранее россиянам рассказали о наказании за наклейки с матом на автомобиле.

